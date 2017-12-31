В Петербурге умер знаменитый художник

В Санкт-Петербурге в возрасте 69 лет скончался художник театра "Лицедеи" Борис Петрушанский. Причины смерти на называются.

"Что сказать о нем? Обыкновенный волшебник, создатель праздников и чудес. Теперь его нет. 1 января мог бы отпраздновать круглую дату – 70", – написала на своей странице в социальной сети Facebook журналистка Ольга Галицкая. О дате прощания с деятелям культуры будет объявлено дополнительно.