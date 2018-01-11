Психопат столкнул пассажирку метро под поезд
По счастливой случайности женщина не задела контактный рельс. Сотрудники метрополитена сразу же отключили электричество и вытащили пострадавшую с путей. Врачи зафиксировали у нее перелом левой руки и несколько незначительных травм, передает Life.ru.
По данным полиции, злоумышленник страдает от психического расстройства. Он уже арестован.
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