Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Украинский 60-летний врач-онколог признан виновным в убийстве своего зятя с помощью укола. Однако сам преступник вину не признал.

Жестокий и циничный инцидент произошел еще в 2015 году, но приговор мужчине вынесли только сейчас. Ближайшие десять лет он проведет за решеткой.

По данным следствия, дочь врача собиралась развестись с мужем из-за постоянных конфликтов в семье. Отношения тестя и зятя также ухудшились.

Пожилой мужчина решился на убийство ненавистного родственника. Подготовившись к убийству, он проник в дом, где проживала его дочь с супругом и ребенком. В тот момент там никого не было.

Врач поджидал возвращения зятя из гаража. Когда тот вышел из машины, онколог напал на него сзади и вколол в правое бедро шприц с медицинским препаратом, сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области. Врач имел доступ к препарату на работе.

Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему укол в ногу. После того как зять скончался, убийца перетащил тело в безлюдное место, скрыл улики и попытался выдать преступление за естественную смерть.

Dni.Ru писали о расследовании громкого дела о медбрате, который намеренно вводил пациентам смертельные дозы лекарств. Правоохранители выяснили, что на счету злоумышленника, отбывающего пожизненный срок в тюрьме, около 90 жертв.

В ходе судебного разбирательства один из врачей, работавший вместе с Хогелем, описал его как "страстного медика", который производил очень хорошее впечатление. Многие коллеги маньяка отмечали, что он всегда стремился присутствовать во время реанимации пациентов, помогая молодым специалистам.