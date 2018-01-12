Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой

Скоропостижно скончалась звезда телешоу "Большой брат" Ребекка Шелтон, ранее известная как Родриго Лопез. Что стало причиной ее смерти, пока не известно.

Шелтон скончалась ночью 10 января в возрасте 32 лет. О смерти трансгендера стало известно из сообщения в Twitter-аккаунте звезды телеэкрана.

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить всем печальную новость о том, что наша замечательная и прекрасная Ребекка неожиданно умерла в среду вечером", – говорится в сообщении. Ранее в интервью Шелтон рассказывала, что боролась с депрессией.

"Это был большой шаг, чтобы начать воспринимать себя как женщину. Это трудно и жестоко, и мало кто выбирает такой путь. Но мне повезло: я встретила человека, который увидел во мне девушку. Я впервые почувствовала себя той, кем являюсь на самом деле", – приводит слова знаменитости The Sun. Напомним, звезда реалити-шоу появилась в "Большом брате" в 2009 году как Родриго.

We’re sorry to inform everyone of the sad news that our wonderful and lovely Rebekah died unexpectedly on Wednesday night. We ask that you respect the family's privacy at this time. — Rebekah Shelton (@MissRShelton) 12 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, ранее стало известно о трагической гибели звезды "Дома-2" Марии Политовой. Девушка пропала 4 декабря. Тревогу после исчезновения Марии забил ее гражданский муж Артем Шануров. Политову разыскивали волонтеры по всему столичному региону. 13 декабря они решили проверить дачу, принадлежащую ее семье. Там девушку нашли мертвой у забора в полусидячем положении. Позже эксперты заявили, что звезда телешоу умерла в день своего исчезновения от переохлаждения.

Также существуют другие версии гибели девушки. По одной из них, у Марии не выдержала печень из-за резкого скачка артериального давления. По другой, Политова умерла от одновременного приема спиртного и антидепрессантов.