В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв

Самолет с 162 пассажирами на борту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в турецком Трабзоне и съехал с края обрыва, передает RT. На самом краю лайнер застрял в грязи. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Людей эвакуировали. Причины произошедшего устанавливаются.

