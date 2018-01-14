Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса

Большой батон кровяной колбасы спас жизнь 70-летнему мяснику из графства Девон на юго-западе Англии. Мужчина оказался заперт в холодильнике, однако при помощи подручных средств смог выбраться наружу.

Крис Маккейб продолжает работать в мясной лавке несмотря на то, что ему исполнилось уже 70 лет. На первый взгляд безопасная работа могла стать причиной его смерти.

Мужчина зашел в холодильную камеру, когда из-за ветра ее дверь захлопнулась. При этом замок-кнопка начал замерзать. При температуре в минус 20 градусов мужчина мог расстаться с жизнью уже через полчаса. Звать кого бы то ни было на помощь и надеяться привлечь к себе внимание было бессмысленно – холодильная камера стоит на заднем дворе.

Scottish black pudding saves butcher’s life after freezer locked him in https://t.co/1LAF12FMOx pic.twitter.com/tgepNoS833 — The Scotsman (@TheScotsman) 11 января 2018 г.

Мясник решил самостоятельно проложить себе путь на волю. Проблемой оказалось то, что в помещении не нашлось ни одного тяжелого металлического предмета. Тогда он вооружился полуторакилограммовым батоном кровяной колбасы, передает РИА Новости. С помощью этого инструмента Крис Маккейб расколол лед вокруг замка и сумел выбраться наружу.

Quick-thinking butcher trapped in his freezer used black pudding to escape https://t.co/W6kqHcvWty pic.twitter.com/WHcD8NQcEM — Daily Mirror (@DailyMirror) 11 января 2018 г.

"Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет", – уверен мясник. Благодаря истории своего чудесного спасения мужчина попал в западные новостные издания. Дошла его история даже до России. На снимках в СМИ он позирует со внушительным батоном колбасы, благодаря которой остался жив.

