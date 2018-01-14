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Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса

Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Babanov
Большой батон кровяной колбасы спас жизнь 70-летнему мяснику из графства Девон на юго-западе Англии. Мужчина оказался заперт в холодильнике, однако при помощи подручных средств смог выбраться наружу.
прочитано 2420 раз

Крис Маккейб продолжает работать в мясной лавке несмотря на то, что ему исполнилось уже 70 лет. На первый взгляд безопасная работа могла стать причиной его смерти.

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Мужчина зашел в холодильную камеру, когда из-за ветра ее дверь захлопнулась. При этом замок-кнопка начал замерзать. При температуре в минус 20 градусов мужчина мог расстаться с жизнью уже через полчаса. Звать кого бы то ни было на помощь и надеяться привлечь к себе внимание было бессмысленно – холодильная камера стоит на заднем дворе.

Мясник решил самостоятельно проложить себе путь на волю. Проблемой оказалось то, что в помещении не нашлось ни одного тяжелого металлического предмета. Тогда он вооружился полуторакилограммовым батоном кровяной колбасы, передает РИА Новости. С помощью этого инструмента Крис Маккейб расколол лед вокруг замка и сумел выбраться наружу.

"Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет", – уверен мясник. Благодаря истории своего чудесного спасения мужчина попал в западные новостные издания. Дошла его история даже до России. На снимках в СМИ он позирует со внушительным батоном колбасы, благодаря которой остался жив.

Автор: Геннадий Куприянов14 января 2018, 17:51

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