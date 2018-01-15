Невеста утопила жениха за развратное предложение

Требование секса втроем стало последней каплей для жительницы американского штата Нью-Йорк. Женщина поставила точку в романтической истории, утопив своего жениха.

Уроженка Латвии, 37 лет от роду, призналась судьям: она не раз задумывалась о том, чтобы избавиться от ненасытного возлюбленного. Она больше не могла выносить его сексуальных желаний.

Радикально решить проблему женщина решилась во время отдыха на реке Гудзон. Жених отправился покататься на лодке, не зная, что невеста вытащила сливную пробку. Лодка заполнилась водой и затонула вместе с 46-летним мужчиной.

В суде женщина во всем призналась. Подсудимая рассказала, что особенно не понравилось ей последнее предложение мужчины – устроить секс втроем. Судьи приговорили ее к четырем годам лишения свободы. Родственники убитого считают, что наказание слишком мягкое, пишет Daily Mail.

То же издание сообщает об инциденте в Западном Йоркшире в Великобритании. Там ожидает суда офицер полиции, сотрудница отдела по борьбе с домашним насилием. Констебль Кирсти Андерсон использовала служебный компьютер для рассылки писем с угрозами в адрес новой пассии своего бывшего бойфренда.

37-летней Саре Страуд офицер полиции обещала забросать дом "коктейлями Молотова". А самого бывшего возлюбленного Майкла Холла ревнивица предупредила: если он не одумается, могут пропасть оба его несовершеннолетних сына.