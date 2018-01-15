В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов

Столичные полицейские расследуют кражу в особо крупном размере, которая произошла 13 января. По версии правоохранительных органов, вор-домушник проник в квартиру на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы, которая принадлежит 56-летнему безработному. Оттуда он похитил 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро, после чего скрылся с награбленным, передает телеканал "360". Общий объем материального ущерба оценивается в почти 50 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.