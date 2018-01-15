Зубастые хищники напали на коня в цирке

Резня в пермской школе Похороны Михаила Державина Насильник Шурыгиной вышел на свободу Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
23:06
Банк "Возрождение" профинансировал самый крупный банный комплекс Подмосковья
21:54
Безумные регионы: пациент психдиспансера напал на фермера
21:32
К чему снится мужчина
20:46
В КПРФ не различают Родченкова и Грудинина
19:48
Бывшую девушку Ди Каприо признали слишком толстой
19:20
Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
19:18
В Москве водитель прокатил на капоте полицейского (видео)
18:50
Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым
18:47
Россиянам в платежках ЖКХ нарисуют новый налог
18:04
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
17:49
Оплеванная Собчак пробила дно
17:43
Что убивает женщин
17:22
Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
16:58
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
16:47
"Один держал, второй резал": шокирующие детали бойни в пермской школе
16:30
Эксперты оценили вклад "ЕР" в избирательную кампанию Путина
16:23
Избитая Ксенофонтова с детьми может стать бомжом
16:20
Под Москвой избили сотрудников ДПС (видео)
16:16
Алентова у гроба раскрыла главный секрет Державина
15:42
Изнасилованная Шурыгина проболталась о семейной жизни
15:35
Максакова показала себя на седьмом месяце беременности
15:26
Как пытались скрыть поножовщину в пермской школе
15:21
Под Москвой столкнулись 40 машин (видео)
15:04
Пермякова эмоционально сказала Корчевникову об обиде
14:58
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
14:57
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы
14:51
Скандальные подробности в деле "Югры" вызвали бурное обсуждение
14:49
Расселение пятиэтажек поможет строительству ТПК
14:38
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
14:20
Пьяный водитель влетел в толпу подростков под Астраханью
14:17
Регионы помогут предприятиям-банкротам
14:12
Что будет модно в 2018 году
14:10
НЛО ворвались в прямой эфир американского телеканала (видео)
14:04
Раскрыты жуткие последствия глобального потепления
14:00
Умерла советская фигуристка
13:56
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
13:52
Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой
13:46
Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
13:44
Поклонская высказалась о "мощах Ленина"
13:35
Леденящий душу рассказ раненного в Перми четвероклашки
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:08
"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:35
Народ бежал от гроба с Державиным
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом
12:19
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
11:53
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:50
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:21
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
08:10
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
23:53
Генсовет "ЕР" поддержал Путина
23:29
"ЕР" помогает Путину собрать подписи
21:43
Госдума перезапустила парламентское телевидение
19:45
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:31
Голая Волочкова спряталась за кустом (фото)
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:49
"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина
16:28
Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:33
Завязавший с наркотиками Стас Пьеха влез в долги
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
12:33
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
12:03
Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах
11:50
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Народ бежал от гроба с Державиным
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Происшествия

Зубастые хищники напали на коня в цирке

Кадр из мультфильма "Три богатыря на дальних берегах"
Кровавый инцидент произошел в Cangxian Cirque в городском уезде Цансянь провинции Хэбэй. Тигр и лев набросились на коня, кусая его и разрывая когтями.
прочитано 1130 раз

Момент происшествия на репетиции снял один из сотрудников цирка. На кадрах видно, как во время выступления хищники выходят из-под контроля дрессировщика и накидываются на коня.

Животное бежит по арене, но лев не отпускает жертву. Сотрудники цирка с помощью палок и плетей пытаются отогнать хищников, но это удается лишь со второй попытки. Конь получил серьезные травмы, передает Sina.com.

Автор: Людмила Фоканова15 января 2018, 14:51

комментарии

Политика

Оплеванная Собчак пробила дно
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Шоу-бизнес

Мать прилюдно опозорила изнасилованную Шурыгину
Умерла солистка группы The Cranberries
Собчак оправдалась за похабный танец с бутылкой у церкви
Избитая Ксенофонтова с детьми может стать бомжом

Проишествия

Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов
Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
Зубастые хищники напали на коня в цирке (видео)
"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей

Lifestyle

Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
Народ бежал от гроба с Державиным
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Регионы

Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками

В результате резни в пермской школе ранены 11 человек
Шоу-бизнес

Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь

Певец обнародовал нежное фото
Регионы

Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом

Госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии

Шоу-бизнес

Максакова показала себя на седьмом месяце беременности

Фотография дивы произвела фурор

Гороскоп

Табакова не ждет ничего хорошего
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством

Фоторепортажи

Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой

Спорт

Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы

Регионы

Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru