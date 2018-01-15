Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов

Вызов проститутки едва не стоил москвичу 50 миллионов рублей. Женщина по вызову похитила у клиента крупную сумму.

55-летний мужчина работал фармацевтом. За свою жизнь он смог стать настоящим миллионером. Около 20 лет он трудился в крупной иностранной компании, производящей препараты различного назначения, потом возглавил отечественную фирму, а последнее время, оставив ответственный пост, нигде не работал. Все нажитое непосильным трудом, а это – 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро мужчина хранил в сейфе в своей "трешке", отмечает газета "Московский Комсомолец".

Сбережения москвич доставал из хранилища только когда уезжал к своей жене на дачу. По дороге обратно в Москву фармацевту, как он заявил полицейским, захотелось любви. Он прямо на шоссе остановил машину и нашел девушку, родом из Африки, готовую удовлетворить его жажду чувств. После того, как москвич привез гостью к себе домой и занялся с ней сексом, он мгновенно заснул. В этот момент ночная бабочка решила залезть в сумку клиента. Внезапно она поняла, что сорвала джек-пот.

Девушка схватила чемоданчик и выбежала из квартиры, второпях она даже забыла в квартире мужчины сапоги. Когда мужчина проснулся и обнаружил пропажу, он сразу же схватил в охапку оставленные ночной гостьей вещи и отправился в полицию. Оперативники по горячим следам вычислили путану и поймали ее. При задержанной обнаружили все украденные деньги. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".