Девушка порезала пятую точку в московском метро

В Москве на станции метро "Волгоградский проспект" произошел конфликт между девушкой и молодым человеком. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.
Пассажирка получила удар, упала на витражное стекло и поранила ягодицу. В результате происшествия она была доставлена в больницу, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.
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