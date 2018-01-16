Виктор Анпилов умер после инсульта

На странице председателя исполнительного комитета движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова в Facebook было опубликовано сообщение о его смерти. "Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", – говорится в тексте сообщения. Виктор Анпилов скончался в возрасте 72 лет.
Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. Окончил
факультет журналистики МГУ в 1973 году, после чего ушел на службу в
ракетные войска ВВС СССР. Являлся членом КПСС, народным депутатом РСФСР.
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