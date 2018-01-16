Жаждущая славы женщина убила собственных детей
Полиция 13 января обнаружила тело Кристины недалеко от ее дома. Затем сотрудники обнаружили мертвыми детей женщины – семилетнего сына и трехлетнюю дочь.
Установлено, что их гибель была насильственной, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на полицейских. Несмотря на то, что причина произошедшего до сих пор не известна, стражи порядка уже установили, что их убила мать.
Судя по всему, Кристина Тредвей хотела прославиться. Женщина выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.
Ранее в подвале жилого дома в поселке Широкий города Райчихинска в Амурской области было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался родной брат сожителя матери погибшего.
По версии следствия, мужчина попросился переночевать и ночью, пока все спали, убил малыша, после чего попытался скрыться. На допросе он признался в содеянном. Ранее мужчина отбывал наказание за убийство. Из мест лишения свободы он освободился только в феврале 2017 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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