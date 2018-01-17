В Москве автобус с пассажирами врезался в столб

Утром 17 января в Продольном проезде на севере столицы рейсовый автобус "ЛиАЗ", следовавший по маршруту 76, врезался в столб, сообщает "Московский комсомолец". В нем находились 36 человек.

Одна пассажирка была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.