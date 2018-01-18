Пожар на московском рынке "Садовод" потушили к четырем часам утра 18 января. На месте ЧП работали более 100 пожарных и 30 единиц техники, передает "360".

По данным Mash, на "Садоводе" горел строительный мусор. При пожаре никто не пострадал. Из соседних зданий в целях безопасности было эвакуировано примерно 40 человек. Концентрация вредных примесей в атмосфере в районе инцидента находится в пределах нормы.