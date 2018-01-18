Раздавленный грузовиком принц признан виновным в своей смерти
Наследник флорентийской дворянской семьи скончался в центре Лондона, направляясь в Университет Ридженс, где изучал международный бизнес. Филиппо ехал на велосипеде с фиксированной передачей, на котором отсутствует передний тормоз. Примечательно, что такие средства передвижения незаконны на дорогах Великобритании.
Перед столкновением он обогнал грузовик, который доставлял оборудование для развлекательного фестиваля "Зимняя страна чудес" в Гайд-парке. Следствие установило, что молодой человек не только ехал без шлема, но еще и объехал грузовик с левосторонним рулем, из-за чего водитель его не заметил и стал ускоряться, передает The Telegraph.
В итоге Филиппо Корсини попал под колеса, и прибывшие врачи констатировали смерть принца. После тщательного расследования суд пришел к выводу, что водитель грузовика не виноват в гибели молодого человека, поскольку ничего не мог предпринять в сложившейся ситуации.
#knightsbridge closed at junction with #SloaneStreet serious collision, someone is prob dead pic.twitter.com/hCvHsSbGYR— shoushou (@shoushou_k) 31 октября 2016 г.
Между тем проблема уязвимости велосипедистов на дорогах Лондона в последнее время обострилась. По словам мэра британской столицы Садика Хана, грузовики за последние два года стали причинами гибели велосипедистов в половине случаев столкновений.
Отметим, что велосипедисты довольно часто становятся жертвами аварий по всему миру. Как писали Dni.Ru, на Шри-Ланке два туриста из России попали в ДТП. Трагедия произошла в населенном пункте Камбурупития. Путешественники ехали по дороге на велосипедах, когда их сбил автомобиль. Один турист погиб, второй был госпитализирован. Как выяснилось, оба россиянина были пьяны.
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