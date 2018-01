Раздавленный грузовиком принц признан виновным в своей смерти

Наследник флорентийской дворянской семьи скончался в центре Лондона, направляясь в Университет Ридженс, где изучал международный бизнес. Филиппо ехал на велосипеде с фиксированной передачей, на котором отсутствует передний тормоз. Примечательно, что такие средства передвижения незаконны на дорогах Великобритании.

Перед столкновением он обогнал грузовик, который доставлял оборудование для развлекательного фестиваля "Зимняя страна чудес" в Гайд-парке. Следствие установило, что молодой человек не только ехал без шлема, но еще и объехал грузовик с левосторонним рулем, из-за чего водитель его не заметил и стал ускоряться, передает The Telegraph.

В итоге Филиппо Корсини попал под колеса, и прибывшие врачи констатировали смерть принца. После тщательного расследования суд пришел к выводу, что водитель грузовика не виноват в гибели молодого человека, поскольку ничего не мог предпринять в сложившейся ситуации.

#knightsbridge closed at junction with #SloaneStreet serious collision, someone is prob dead pic.twitter.com/hCvHsSbGYR