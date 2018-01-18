Раздавленный грузовиком принц признан виновным в своей смерти

Погибший в ноябре 2016 года в ДТП 21-летний итальянский принц Филиппо Корсини ехал на велосипеде без передних тормозов. Суд посчитал, что он виноват в собственной гибели, потому что решил обогнать грузовик.

Наследник флорентийской дворянской семьи скончался в центре Лондона, направляясь в Университет Ридженс, где изучал международный бизнес. Филиппо ехал на велосипеде с фиксированной передачей, на котором отсутствует передний тормоз. Примечательно, что такие средства передвижения незаконны на дорогах Великобритании.

Перед столкновением он обогнал грузовик, который доставлял оборудование для развлекательного фестиваля "Зимняя страна чудес" в Гайд-парке. Следствие установило, что молодой человек не только ехал без шлема, но еще и объехал грузовик с левосторонним рулем, из-за чего водитель его не заметил и стал ускоряться, передает The Telegraph.

В итоге Филиппо Корсини попал под колеса, и прибывшие врачи констатировали смерть принца. После тщательного расследования суд пришел к выводу, что водитель грузовика не виноват в гибели молодого человека, поскольку ничего не мог предпринять в сложившейся ситуации.

Между тем проблема уязвимости велосипедистов на дорогах Лондона в последнее время обострилась. По словам мэра британской столицы Садика Хана, грузовики за последние два года стали причинами гибели велосипедистов в половине случаев столкновений.



Отметим, что велосипедисты довольно часто становятся жертвами аварий по всему миру. Как писали Dni.Ru, на Шри-Ланке два туриста из России попали в ДТП. Трагедия произошла в населенном пункте Камбурупития. Путешественники ехали по дороге на велосипедах, когда их сбил автомобиль. Один турист погиб, второй был госпитализирован. Как выяснилось, оба россиянина были пьяны.