В Монако российского банкира задержали за мошенничество

В Монако был задержан российский банкир, который ранее возглавлял одно из московских кредитный учреждений, передает пресс-служба столичного управления МВД. Его подозревают в мошенничестве на 500 миллионов рублей. "В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям", – заметили в МВД. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.