Красавица-модель при смерти из-за странной болезни

Экс-участница конкурса красоты "Мисс мира", 27-летняя Валерия Пьяцца находится на грани гибели. Врачи никак не могут понять, что с ней.

Предположительно, обладательница титула "мисс Перу – 2016" страдает от заболевания, связанного с иммунной системой. Модель находится в больнице, ее состояние стремительно ухудшается.

Публикация от Valeria Piazza (@valepiazzav) Дек 21, 2017 at 5:15 PST

Новость сообщила организатор конкурса красоты Джессика Ньютон. "С большой болью я подтверждаю, что Валерия была госпитализирована несколько дней назад из-за проблем со здоровьем. Рядом с ней находится ее семья. Несмотря на состояние, она по-прежнему улыбается", – цитирует Джессику Mirror.

Публикация от Valeria Piazza (@valepiazzav) Ноя 3, 2017 at 6:05 PDT

В свою очередь мать модели поблагодарила поклонников дочери за поддержку, пообещав, что прочитает все комментарии, которые пишут в Instagram. Женщина рассказала, что проблемы со здоровьем у Валерии были с рождения.

"Она родилась с этой болезнью, ее организм атакует сам себя", - поделилась мать девушки. Она не желает верить, что врачи не смогут поставить дочь на ноги. Сколько продлится лечение и будет ли оно успешным – пока не известно.

Публикация от Valeria Piazza (@valepiazzav) Окт 4, 2017 at 6:09 PDT

В октябре 2016 года модель попала в аварию и получила тяжелые травмы. Через год она вышла замуж за бойфренда, с которым встречалась на протяжении пяти лет.