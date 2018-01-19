Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи

Недавно поженившиеся Марелиз и Райан Дрейнер сильно пострадали во время медового месяца в Южной Африке. Влюбленные решили сделать совместное красивое фото, которое стало причиной ЧП.

У молодых супругов был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. Влюбленные позировали на одном из скалистых берегов на фоне океана. Они дожидались, когда появится высокая волна.

Search for the perfect honeymoon photo for Ryan and Marelize Dreyer ends in disaster https://t.co/tAt3v7geHU — Fawzia Suleman (@Fawzia786) 17 января 2018 г.

#3Novices Horrible moment honeymoon pic ends in pain https://t.co/dIxbEgTmpx THIS is the perfect honeymoon snap — but just seconds later, the newlywed’s trip was in chaos when they were washed onto rocks by a massive wave. #OnlineMedia #News — 3Novices Australia (@3novicesSydney) 15 января 2018 г.

Внезапно сильным ударом воды парня и девушку сбросило со скалы на камни. Все это оказалось запечатлено на камеру. Девушка получила перелом ноги в двух местах, ей провели операцию – вставили титановую пластину и 12 винтов, сообщает The Sun. Молодая жена провела в больнице два дня. Несмотря на травму, она планирует продолжить путешествие.

Отметим, что чаще всего жертвами собственной беспечности в погоне за эффектными селфи становятся подростки. Ранее трагедия произошла с 15-летним школьником в Перми. Вместе с товарищем он забрался на опору ЛЭП с напряжением 110 киловольт ради того, чтобы сделать эффектный снимок. В результате удара током он погиб. Второй мальчик выжил.

Еще одно смертельное селфи сделал в марте прошлого года на юге столицы 16-летний юноша. Он сорвался с башенного крана и от полученных при падении травм погиб. Он выложил в соцсеть фотографию, сделанную за несколько минут до трагедии.