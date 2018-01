Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи

У молодых супругов был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. Влюбленные позировали на одном из скалистых берегов на фоне океана. Они дожидались, когда появится высокая волна.

Search for the perfect honeymoon photo for Ryan and Marelize Dreyer ends in disaster https://t.co/tAt3v7geHU

#3Novices Horrible moment honeymoon pic ends in pain https://t.co/dIxbEgTmpx THIS is the perfect honeymoon snap — but just seconds later, the newlywed’s trip was in chaos when they were washed onto rocks by a massive wave. #OnlineMedia #News