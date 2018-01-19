В подъезде дома в Москве убили бизнесмена

В подъезде жилого дома на Останкинской улице на северо-востоке Москвы был жестоко убит бизнесмен, член совета директоров ряда компаний энергетического комплекса России Евгений Суркров, передает "РЕН ТВ". Сын погибшего рассказал, что мужчина вышел покурить, когда на него капал злоумышленник с ножом. От многочисленных ранений предприниматель скончался на месте.