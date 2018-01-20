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Происшествия

Скончалась звезда "Основного инстинкта"

прочитано 1315 раз

Умерла знаменитая американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дороти Мэлоун. Ей было 92 года. Как сообщает журнал The Hollywood Reporterсо, Мэлоун долгие годы боролась с неизлечимым заболеванием.

Зрители запомнят Дороти по ролям в культовых фильмах "Закон и порядок" и "Основной инстинкт". В 1957 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана (фильм "Слова, написанные на ветру").

20 января 2018, 16:44

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