Скончалась звезда "Основного инстинкта"

Умерла знаменитая американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дороти Мэлоун. Ей было 92 года. Как сообщает журнал The Hollywood Reporterсо, Мэлоун долгие годы боролась с неизлечимым заболеванием.
Зрители запомнят Дороти по ролям в культовых фильмах "Закон и порядок" и "Основной инстинкт". В 1957 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана (фильм "Слова, написанные на ветру").
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