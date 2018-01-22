В машине в Москве нашли сверток с кокаином

Сотрудники полиции обратили внимание на 48-летнего жителя Серпухова, который вел себя неадекватно. Мужчина громко ругался и озирался по сторонам. Он сидел за рулем автомобиля Toyota, припаркованного на Саранской улице на юго-востоке Москвы. В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли сверток, в котором находился кокаин массой 68 граммов, передает информационный портал "Новости московского региона". Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
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