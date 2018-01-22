Россиянки разбились в ДТП на Пхукете

На острове Пхукет произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и минивэна. Все участники ДТП были доставлены в больницу. 67-летняя и 68-летняя россиянки скончались, водитель легковушки – гражданин Украины – получил травмы, передает Life.ru. Водитель микроавтобуса рассказал о том, что произошло. По его словам, легковушка внезапно выехала по встречную полосу, после чего произошло столкновение.