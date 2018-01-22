Названа причина серьезного сбоя в метро Москвы

Из-за серьезного сбоя на Арбатско-Покровской (синей) ветке Московского метрополитена движение поездов между станциями "Щелковская" и "Партизанская" было прекращено. В официальном аккаунте столичной подземки в Twitter сообщили, что ЧП произошло из-за проблемы с кабелем связи. "Безопасности пассажиров ничего не угрожает", – подчеркнули в метро.

Арбатско-Покровская линия. Движение от Щёлковской до Партизанской приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.



Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения поездов от Щёлковской до Партизанской. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.

Во время движения состава к станции "Партизанская" незакрепленный кабель намотался на ходовую часть вагона, передает Lenta.ru со ссылкой на представителя экстренных служб. Самостоятельно устранить неисправность машинист не смог. К 13:50 мск движение поездов на участке удалось восстановить.