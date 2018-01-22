Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
На кадрах ролика, опубликованного Khaosod TV, видно, как на дорогу медленно выезжает микроавтобус. Он останавливается, а в него врезается вылетевший на встречную полосу белый Nissan Almera.
В легковом автомобиле находились две россиянки 67 и 68 лет – они погибли. По данным местной полиции, туристки прибыли на Пхукет 23 декабря 2017 года и жили на вилле. Водитель микроавтобуса серьезных ранений не получил.
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