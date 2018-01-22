В семье знаменитого художника произошла трагедия

Прославленный российский художник и скульптор Михаил Шемякин заявил о смерти единственной дочери. О трагедии он рассказал на своей странице в социальной сети.

"20 января покинула этот мир моя дочь Доротея, замечательная художница и удивительный человек – многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый", – цитирует его "Газета.ru". Причины смерти не называются.

Шемякин является создателем множества монументов и автором десятка театральных работ. Одна из самых известных его скульптур – памятник Петру I на территории Петропавловской крепости.