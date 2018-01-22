В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена

На Ломоносовском проспекте в Москве произошло убийство. Неизвестный застрелил предпринимателя Махача Чагучиева.
Злоумышленник подкараулил бизнесмена около жилого дома. Он прятал оружие за букетом цветов. Преступник скрылся, объявлен план "Перехват". Основная версия – заказное убийство, передает Telegram-канал Mash.
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