Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи
На улице было всего десять градусов тепла. К счастью, пожилая женщина услышала крики новорожденной и спасла ее. Полиции удалось найти китайца, который в свое оправдание сказал, что ее напугал цвет кожи малышки – она родилась фиолетовой. Мужчина подумал, что девочка не выживет. Роды проходили в квартире без помощи врача.
Позже медики заключили, что она просто замерзла. Сейчас малышка находится в детском доме. Шокирующий роли и информация о происшествии появились на YouTube.
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