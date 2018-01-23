В МЧС рассказали о ЧП в московской школе

В СМИ появилась информация о том, что в школе на Херсонской улице на юго-западе Москвы вспыхнул огонь. В МЧС подтвердили, что пожарные выехали на место из-за сработавшей сигнализации, но факт возгорания опровергли.

"По приезде обнаружили факт электрозамыкания в щитовой без последующего горения", – цитирует телеканал "360" сообщение ведомства. Никаких пожарно-спасательных работ в учебном заведении не проводилось, уточнили в МЧС.