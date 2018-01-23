Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео

В аэропорту немецкого города Ганновера произошло столкновение между турками и курдами, передает РИА ФАН. Как рассказали очевидцы, группа курдов пришла в воздушную гавань со своими флагами, чтобы встречать прилетающих в страну граждан Турции.

Акция практически сразу превратилась в массовую драку. Участники потасовки задержаны полицией. Свидетели сняли все происходившее на видео.