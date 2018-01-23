Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном

Полиция задержала жителя столицы, который собирался жестоко расправиться с сожительницей. Он планировал убить 30-летнюю женщину в наполненной ванне с помощью фена.

В полицию с заявлением обратилась москвичка. Она сообщила, что между ней и любовником в квартире на Солнцевском проспекте возникла ссора, чуть не стоившая ей жизни.

Злоумышленник, связав женщину, избил ее. Затем, посадив сожительницу в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на свою жертву, угрожал убийством, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД по Западному округу Москвы.

После звонка в полицию к женщине приехал участковый и задержал 41-летнего подозреваемого. Оказалось, что у задержанного уже имеется судимость, и он не первый раз ведет себя агрессивно по отношению к сожительнице. Мужчину арестовали в рамках уголовного дела об угрозе убийством.

Ранее на западе Москвы задержали 53-летнего подозреваемого в убийстве сожительницы. По данным Следственного комитета России, они вместе выпивали. По словам злоумышленника, у него "внезапно возникла личная неприязнь" к женщине.

Недолго думая, он ударил свою жертву в грудь ножом. Потерпевшая скончалась до приезда скорой. Во время очной ставки мужчина признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.