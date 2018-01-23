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Происшествия

Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео

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В канадском городе Порт-Кокитлам товарный поезд протаранил спиртовоз, передает Life.ru. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

По сообщениям очевидцев, в районе ЧП слышны взрывы. Власти начали эвакуацию жителей в радиусе километра от пожара.

23 января 2018, 12:26

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