"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки

Артем Исхаков всегда был добрым и внимательным, а на преступление его толкнула любовь, уверена бабушка бывшего студента Бауманки. Тем временем в Сети появилось видео, где "добрый" юноша помогает однокурснице топить в пруду котенка.

Фотографии студента-убийцы опубликовал Telegram-канал Mash. Комментаторы называют Артема Исхакова "нежным цветком" и напоминают, что он убил девушку, не отвечавшую взаимностью, а потом свел счеты с жизнью. А перед этим успел оставить подробные инструкции для друзей.

Канал сообщает, что студент выложил первый пост с рассказом об убийстве подружки в 18:53 мск 22 января. На протяжении трех часов подписчики "тупо лайкали" рассказ, и ни один из них даже не подумал позвонить в полицию.

Наконец один из друзей обратил внимание на странную запись и поехал домой к Артему. Дверь не открыли, и тогда товарищ вызвал стражей порядка.

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и его однокурсницы Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям, а также попросил прощения у родителей Татьяны.

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви, передает "Утро.ру". Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях.

Вечером 22 января Артем убил девушку и свел счеты с жизнью. Перед этим студент разместил длинное письмо в соцсети "ВКонтакте". Ознакомившиеся с этим посмертным манифестом признались: это самое чудовищное из всего, что они когда-либо читали.

Тем временем Mash опубликовал видео, в котором "добрый" Артем помогает знакомой из Троицка топить в пруду котенка. Студента в ролике не видно, но девушка называет его по имени и говорит, что он ее подвез.