Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы

По данным Телеграм-канала Мэш, сотрудники ППС во время патрулирования заметили странную машину. Автомобиль подозрительно раскачивался. Правоохранители попросили людей выйти из машины. Оказалось, что двое мужчин в женской одежде занимались в салоне авто сексом.

Подозрительных любовников доставили в отдел полиции, где выяснилось, что они граждане Узбекистана, находящиеся в России нелегально. Теперь им грозит депортация на родину.