Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки

Появляются новые подробности о жизни зверски убитой 19-летней Татьяны Страховой. Жертва ревности студента Бауманки Артема Исхакова любила фотографироваться обнаженной.

Студентка Высшей школы экономики выкладывала снимки на своей странице в Instagram. Кроме того, судя по всему, девушка делилась ими с друзьями. Фото в стиле ню появились в одном из пабликов, который вела Таня.

На изображениях она без стеснения позирует в откровенных позах. Исходя из этого, напрашивается вывод, что девушка гордилась своим телом и любила эпатировать окружающих.

Шокируют циничные комментарии и шутки пользователей соцсетей, оставленные на страницах изнасилованной и убитой студентки. Примечательно, что среди таковых много подростков, шутки которых в адрес жертвы просто ужасают.

Один из сетевых комментаторов написал, что Таня "будто сама придумала себе такую смерть", передает РЕН ТВ. Некоторые фолловеры откровенно глумятся над погибшей, интересуясь, будет ли продолжение постов, и оценивая ее внешность. Некоторые даже заступаются за обезумевшего парня, лишившего ее жизни.

Отметим, что за несколько дней до трагедии Татьяна рассказала Артему анекдот, на который влюбленный студент обиделся. Их знакомые в соцсетях опубликовали переписку парня и девушки.

"Зачем про меня шутишь? Я думал, мы друзья", – написал Артем в ответ Тане на ее анекдот. Между молодыми людьми шла речь о жилье, работе и круге общения. При этом девушка сыпала в адрес юноши оскорблениями, не стесняясь в выражениях.

Как писали Dni.Ru, тела студента Бауманского института Артема и Тани Страховой нашли в квартире, которую они снимали на двоих. О намерении Артема свести счеты с жизнью стало известно из письма, которое он опубликовал в соцсети "ВКонтакте". Студент оставил пожелания коллегам и друзьям.

Как выяснилось, молодой человек долгое время страдал от несчастной любви. Ответного чувства от Татьяны он не дождался. Более того, она питала симпатии к другу Артема, что создавало еще большее напряжение в отношениях. Трагедия произошла вечером 22 января. Артем избил и убил девушку. Известно, что парень надругался над трупом своей жертвы и свел счеты с жизнью.