Умер известный футболист

На 57-м году жизни скончался знаменитый футболист Алексей Павлов. Причины смерти не сообщаются.

Спортсмен отыграл за столичный клуб "Локомотив" шесть сезонов, передает "Газета.ru". После завершения карьеры Павлов работал тренером в школе. "Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Игоревича", – сообщили в пресс-службе команды.