На рынке "Садовод" произошел пожар

На рынке "Садовод" недалеко от МКАД произошел пожар. Объявлена эвакуация.
Пользователи социальных сетей публикуют первые кадры с места случившегося. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Публикация от Нано (@arianna.asatrian) Янв 24, 2018 at 10:48 PST
Публикация от Нано (@arianna.asatrian) Янв 24, 2018 at 10:48 PST
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