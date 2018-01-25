Любителя селфи сбил поезд
Индиец пытался сделать селфи на фоне приближающегося поезда, но встал слишком близко к железнодорожному пути. Во время съемки на заднем плане слышны голоса его товарищей, которые в панике пытаются объяснить другу, что тот совершает ошибку. Но тот продолжает стоять у самых рельс.
В результате парень успел заснять, как его сбил поезд. К счастью, молодой человек остался в живых и не получил критических травм. В настоящее время экстремал находится в состоянии средней тяжести, оно оценивается как стабильное, сообщает Eg.ru.
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