Королеву красоты расстреляли в упор
Бывшая модель и участница конкурса "Мисс Гватемала" была убита днем. Киллер подкрался к 32-летней красавице сзади и выстрелил в упор. Трагедия произошла, когда Роза отводила дочь в школу, передает Mirror.
По предварительной версии, убийство было заказным. Однако мотив его пока не известен, следствие предполагает, что трагедия могла произойти на почве ревности.
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