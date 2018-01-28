Умер основатель IKEA

На 92-м году жизни скончался известный предприниматель, основатель сети магазинов IKEA Ингвар Кампрад. Сообщение о его кончине появилось на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Причины смерти не сообщаются. Кампрад считается одним из самых величайших предпринимателей XX века.