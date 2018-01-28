Известный режиссер умерла от рака в 37 лет

На 37-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян. О ее смерти сообщил критик Андрей Плахов.
"Ее убил рак", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. О дате прощания с деятелем кино будет объявлено отдельно.
Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.
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