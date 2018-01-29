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Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку на шоссе

прочитано 1165 раз

Недалеко от Лос-Анджелеса в США самолет Beech G33 совершил экстренную посадку. Пилот был вынужден приземлиться прямо на шоссе.

В результате случившегося никто не пострадал, передает Russia Today. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.

29 января 2018, 09:24

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