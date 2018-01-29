Муж и жена год насиловали 14-летнюю секс-рабыню

Супружеская пара из США год насиловала подростка. 14-летнюю девочку использовали как секс-рабыню.



Сейчас пострадавшей уже 15, ее имя и личные данные неизвестны. По версии следствия, 42-летние Ларри и Алисия Дайкс в течение года не раз успели надругаться над девочкой. Мужчина завязывал ей глаза и насиловал, пока его супруга наблюдала за происходящим. Подросток находился в секс-рабстве у пары с октября 2016 года.

Как сообщает газета The Kansas City Star, 14-летнюю девочку заставляли заниматься с Ларри оральным сексом, иногда по три раза за вечер. Кроме того, подростка связывали и заставляли выполнять прихоти насильников. Спустя почти год непрерывных надругательств она рассказала о происходящем своему другу. Тот обратился в полицию, которая задержала Ларри и Алисию.

Суд отправил их под арест с залогом в 500 тысяч долларов за каждого. Следователи продолжают распутывать дело. Они не исключают, что к обвинениям могут добавиться свидетельства еще нескольких жертв, с которыми сейчас общаются полицейские. Как рассказал прокурор Бен Беркстрессер, обвинение будет просить для супругов пожизненного заключения.

Ранее Dni.Ru писали о похожем преступлении, произошедшем в Англии. Там 14-летнюю девочку пять суток насиловали 20 человек. Ее спасла полиция, когда она попыталась выбраться из окна и сбежать. Тогда правоохранители заставили парней открыть дом. Девочка была в одном нижнем белье.

Помимо сексуальных издевательств над школьницей, они разместили снимки, на которых она изображена обнаженной, на сайте для взрослых и так получали новых "клиентов". "Эти трое мужчин эксплуатировали молодую девушку. Они накачивали ее наркотиками, забрали ее деньги и вещи", – рассказали стражи порядка.