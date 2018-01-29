В Германии похитили 44 тонны шоколада

Злоумышленники похитили со стоянки в промышленной зоне города Фрайбург-им-Брайсгау на юго-западе Германии две фуры с 44 тоннами шоколада, передает "Газета.ru". Стоимость украденного оценивается в 400 тысяч евро, или почти в 28 миллионов рублей. Одного из похитителей вместе с грузовиком вскоре удалось задержать. Второй скрылся. Угнанную машину обнаружили в промышленной зоне города Лар. Фура была уже пустой. Ведется расследование.