Российский вертолет разбился в Сирии

В Сирии
разбился российский военны вертолет Ми‐24. Причиной крушения стала техническая
неисправность.
В результате происшествия погибли два пилота, передает телеканал "360". Борттехник винтокрылой машины получил травму, его доставили на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. Подробности случившегося устанавливаются.
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