В переходе у метро в Москве обвалилась крыша

Продолжение: Подробности обрушения в переходе у метро в Москве

Вечером 30 января в подземном переходе у станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена обвалилась брезентовая крыша, передает "Московский Комсомолец". Установлена она была, предположительно, для проведения ремонтных работ. Сообщается о четырех пострадавших.