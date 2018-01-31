Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться

В городе Видное Московской области произошел дорожный конфликт. В результате случившегося мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Местный житель вышел во двор своего дома и увидел, что выезд его машине Skoda перекрыла другая иномарка. Он позвонил по номеру, указанному на лобовом стекле, трубку взяла женщина. Она заявила, что скоро спустится муж и переставит автомобиль.

Через некоторое время на улице появился нетрезвый гражданин. Он сказал, что мужчина невежливо общался с его женой, и выстрелил ему в голову из пистолета, пишет газета "Известия".

Злоумышленник был задержан. Пистолет нашли в припаркованной рядом иномарке, сообщает Life.ru. По факту случившегося проводится расследование.



