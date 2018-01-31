Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
О случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Предположительно, поломка произошла в 07:30 мск. "Общественный транспорт, говорили они, будет быстро... Коллапс на фиолетовой ветке", – написал один из пассажиров.
Поезда #метро Таганско-краснопресненской ветки не ходят в центр от Октябрьского поля. Объявлений пока нет.— Иван Самсонов (@isamsonoff) 31 января 2018 г.
Затем появились официальные комментарии. Спустя почти час в пресс-службе подземки сообщили, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии движутся с увеличенным интервалом. Отставание от графика объяснили техническими причинами.
По предварительным данным, у состава заклинило колодки. Движение на фиолетовой ветке было временно парализовано.
Информации о пострадавших нет. На место происшествия выехала ремонтная бригада, передает РЕН ТВ. Машинист пытается самостоятельно устранить неисправность.
По последним данным, к 10:00 мск движение вошло в график. "Поезда ходят даже чаще, чем обычно", – заявил один из пассажиров в беседе с корреспондентом Dni.Ru.
В пресс-службе подземки добавили, что движение было полностью восстановлено уже в 8:30. "По всем линиям поезда ходят в соответствии с графиком", – отметил представитель подземки.
Напомним, что Таганско-Краснопресненская линия считается самой загруженной веткой московского метро. Ежедневно ею пользуются более миллиона человек.
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