Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро

Утром 31 января на перегоне между станциями столичной подземки "Полежаевская" и "Октябрьское Поле" застрял поезд. Ремонтная бригада выехала на место происшествия.

О случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Предположительно, поломка произошла в 07:30 мск. "Общественный транспорт, говорили они, будет быстро... Коллапс на фиолетовой ветке", – написал один из пассажиров.

Поезда #метро Таганско-краснопресненской ветки не ходят в центр от Октябрьского поля. Объявлений пока нет. — Иван Самсонов (@isamsonoff) 31 января 2018 г.

Затем появились официальные комментарии. Спустя почти час в пресс-службе подземки сообщили, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии движутся с увеличенным интервалом. Отставание от графика объяснили техническими причинами.

Публикация от Сергей (@m_fan_serg) Янв 30, 2018 at 9:24 PST

По предварительным данным, у состава заклинило колодки. Движение на фиолетовой ветке было временно парализовано.

Публикация от @i_drom Янв 30, 2018 at 9:26 PST

Информации о пострадавших нет. На место происшествия выехала ремонтная бригада, передает РЕН ТВ. Машинист пытается самостоятельно устранить неисправность.

Публикация от Мари & ���� (@marryleto) Янв 30, 2018 at 9:12 PST

По последним данным, к 10:00 мск движение вошло в график. "Поезда ходят даже чаще, чем обычно", – заявил один из пассажиров в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

В пресс-службе подземки добавили, что движение было полностью восстановлено уже в 8:30. "По всем линиям поезда ходят в соответствии с графиком", – отметил представитель подземки.

Напомним, что Таганско-Краснопресненская линия считается самой загруженной веткой московского метро. Ежедневно ею пользуются более миллиона человек.