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Происшествия

Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravd
Утром 31 января на перегоне между станциями столичной подземки "Полежаевская" и "Октябрьское Поле" застрял поезд. Ремонтная бригада выехала на место происшествия.
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О случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Предположительно, поломка произошла в 07:30 мск.  "Общественный транспорт, говорили они, будет быстро... Коллапс на фиолетовой ветке", – написал один из пассажиров.

Затем появились официальные комментарии. Спустя почти час в пресс-службе подземки сообщили, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии движутся с увеличенным интервалом. Отставание от графика объяснили техническими причинами.

По предварительным данным, у состава заклинило колодки. Движение на фиолетовой ветке было временно парализовано.

Публикация от @i_drom

Информации о пострадавших нет. На место происшествия выехала ремонтная бригада, передает РЕН ТВ. Машинист пытается самостоятельно устранить неисправность.

По последним данным, к 10:00 мск движение вошло в график. "Поезда ходят даже чаще, чем обычно", – заявил один из пассажиров в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

В пресс-службе подземки добавили, что движение было полностью восстановлено уже в 8:30. "По всем линиям поезда ходят в соответствии с графиком", – отметил представитель подземки.

Напомним, что Таганско-Краснопресненская линия считается самой загруженной веткой московского метро. Ежедневно ею пользуются более миллиона человек.

Автор: Евгений Мышко31 января 2018, 08:21

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