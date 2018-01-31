У российского хоккеиста внезапно умерла молодая жена

Ушла из жизни супруга нападающего челябинского клуба "Трактор" Максима Якуцени. У Ирины была пневмония.

Трагическая новость появилась на сайте "Трактора". Соболезнования семье спортсмена выразило руководство хоккейного клуба, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики.

В спортивных кругах Южного Урала рассказали, что у Ирины после болезни возникло осложнение в виде пневмонии, передает Znak. Официальные источники о причинах смерти молодой жены нападающего ничего не говорят.

Судя по странице в Facebook, недавно Ирина отдыхала с 12-летним сыном в Мюнхене, а 13 января встречалась в ресторане с супругами хоккеистов Артема Бородкина и Кирилла Кольцова. На снимках она выглядит здоровой и счастливой.

Максим Якуценя является бронзовым призером чемпионата России 2007 года. Старший брат хоккеиста Ян – директор ледовой арены "Трактор".

Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) Ноя 24, 2017 at 7:39 PST

Якуценя известен не только благодаря спортивным достижениям. Напомним, 19 октября 2012 года он стал участником серьезной аварии в Челябинске. Его BMW X6 столкнулся на перекрестке с отечественным автомобилем.

Двоих пострадавших из ВАЗ-2110 доставили в больницу, позже один из них скончался. Хоккеист отделался ушибами, а его пассажирку госпитализировали с незначительными травмами. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В итоге эксперты заявили о невиновности Якуцени.