У российского хоккеиста внезапно умерла молодая жена
Трагическая новость появилась на сайте "Трактора". Соболезнования семье спортсмена выразило руководство хоккейного клуба, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики.
В спортивных кругах Южного Урала рассказали, что у Ирины после болезни возникло осложнение в виде пневмонии, передает Znak. Официальные источники о причинах смерти молодой жены нападающего ничего не говорят.
Судя по странице в Facebook, недавно Ирина отдыхала с 12-летним сыном в Мюнхене, а 13 января встречалась в ресторане с супругами хоккеистов Артема Бородкина и Кирилла Кольцова. На снимках она выглядит здоровой и счастливой.
Максим Якуценя является бронзовым призером чемпионата России 2007 года. Старший брат хоккеиста Ян – директор ледовой арены "Трактор".
Якуценя известен не только благодаря спортивным достижениям. Напомним, 19 октября 2012 года он стал участником серьезной аварии в Челябинске. Его BMW X6 столкнулся на перекрестке с отечественным автомобилем.
Двоих пострадавших из ВАЗ-2110 доставили в больницу, позже один из них скончался. Хоккеист отделался ушибами, а его пассажирку госпитализировали с незначительными травмами. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В итоге эксперты заявили о невиновности Якуцени.
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