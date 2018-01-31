Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце

Футболист стамбульской команды "Едикуле" Юнус Эмре Изол погиб в уличной драке. Молодой человек и его друзья вступились за девушку, когда на нее напал пьяный мужчина.



Она пыталась сесть в такси, но 38-летний злоумышленник ударил ее, заподозрив в краже телефона. Спортсмен вместе с двумя друзьями попытался остановить его, в результате чего завязалась драка, передает The Sun. По словам товарищей Юнуса, мужчина нанес ему два удара ножом прямо в сердце.

Футболиста госпитализировали, но спасти его не удалось – он скончался через две минуты после приезда в больницу. Друзья спортсмена получили ранения. По данным полиции, у нападавшего уже есть судимость за преднамеренное нанесение телесных повреждений.